20 صورة ترصد الشوط الأول من ودية الأهلي والملعب التونسي

كتب ـ محمد الميموني:

حسم لاعبو الأهلي الشوط الأول من مباراتهم أمام نظيرهم الملعب التونسي خلال المباراة الودية التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين.

وتألق مهاجم النادي الأهلي محمد شريف، بأول ظهور له بعد عودته للفريق فسجل ثنائية بمرمى الملعب التونسي بينما سجل الثالث أشرف بن شرقي.

ويخوض الأهلي معسكرًا خارجيًا في دولة تونس بالتحديد في مدينة طبرقة التونسية؛ تحضيراً لمنافسات الموسم الجديد.