بيراميدز يتعادل وديًا مع باندرما سبور التركي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم التعادل بهدفين لكل فريق مباراة الأهلي ونظيره باندرما سبور ـ أحد أندية الدرجة الأولى التركي ـ الودية التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد سبانكا أتاتورك بمدينة أزميت التي يقام بها معسكر الإعداد الخارجي، في أولى المباريات التحضيرية بالمعسكر.



وسجل ثنائية بيراميدز في اللقاء كل من دودو الجباس في الشوط الأول، قبل أن يضيف الجنوب أفريقي فخري لاكاي هدفاً في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل الفريق التركي لهدفيه في شباك بيراميدز.

تشكيل بيراميدز لمباراة باندرما سبور التركي

وخاض فريق نادي بيراميدز مباراة باندرما سبور التركي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي- محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: دودو الجباس

وشهد الشوط الأول إصابة محمود زلاكة في العضلة الخلفية ليتم استبداله بعد مرور ١٥ دقيقة وشارك بدلاً منه الجنوب أفريقي فخري لاكاي.

ولعب بيراميدز الشوط الثاني بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي



خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر -أسامة جلال - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - فخري لاكاي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: يوسف أوباما

كما شهد الشوط مشاركة المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي وكذلك الحارس الشاب زياد هيثم.

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