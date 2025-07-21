شهدت المباراة الودية بين الأهلي والملعب التونسي التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين تغييرات في أرقام قمصان لاعبي القلعة الحمراء.

محمد شريف حصل على القميص رقم 10 الذي كان يرتديه جراديشار الذي حصل على القميص رقم 11، فيما حصل أشرف بنشرقي على الرقم 17 بدلاً من 34.

وحصل ياسين مرعي الوافد الجديد على الأهلي على القميص رقم 2 فيما حصل محمد شكري على القميص رقم 33.

وجاء أرقام قمصان لاعبي الأهلي كالتالي:

1- محمد الشناوي

2- ياسين مرعي

3- عمر كمال

4- أحمد رمضان

5- محمد علي بن رمضان

6- ياسر إبراهيم

7- محمود حسن تريزيجيه

10- محمد شريف

11- نيتس جراديشار

14- حسين الشحات

15- أشرف داري

17- أشرف بنشرقي

19- محمد مجدي أفشة

23- أليو ديانج

24- أحمد رضا

25 - أحمد سيد زيزو

26- محمد أحمد سيحا

27 - مصطفى العش

28- كريم فؤاد

29- طاهر محمد طاهر

30- محمد هاني

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