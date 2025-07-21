متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث المباراة الودية بين فريق الأهلي ونظيره الملعب التونسي التي ستقام عند الثامنة من مساء اليوم الإثنين.

ويخوض الأهلي معسكرًا خارجيًا في دولة تونس بالتحديد في مدينة طبرقة التونسية؛ تحضيراً لمنافسات الموسم الجديد.

تشكيل الأهلي لمباراة الملعب التونسي

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل شهد تواجد صفقتين جديدتين تم إبراهما مؤخرًا وهما ياسين مرعي ومحمد شريف وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسين مرعي وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي في ودية الملعب التونسي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود حسن تريزيجيه وجراديشار وأشرف داري وأليو ديانج وأحمد رضا وأحمد سيد زيزو ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد شكري ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.

ملخص بأبزر أحداث المباراة:

وقص محمد شريف شريط التسجيل بهدف في الدقيقة 9 بعدما وصلته كرة داخل منطقة الجزاء من زميله طاهر محمد طاهر أسكنها الشباك.



وعاد محمد شريف ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 21 من متابعة لتصدي حارس مرمى فريق الملعب التونسي لكرة عرضية من يسار الملعب.

وأضاف بنشرقي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 36.