الأهلي يستهل معسكره برباعية أمام الملعب التونسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الأهلي برباعية مقابل هدف على نظيره الملعب التونسي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين.

ويخوض الأهلي معسكرًا خارجيًا في دولة تونس بالتحديد في مدينة طبرقة التونسية؛ تحضيراً لمنافسات الموسم الجديد.

وقص محمد شريف شريط التسجيل بهدف في الدقيقة 9 بعدما وصلته كرة داخل منطقة الجزاء من زميله طاهر محمد طاهر أسكنها الشباك.

وعاد محمد شريف ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 21 من متابعة لتصدي حارس مرمى فريق الملعب التونسي لكرة عرضية من يسار الملعب.

وأضاف بنشرقي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 36.

وأرسل عمر كمال عبد الواحد كرة عرضية من يمين الملعب في الدقيقة 53 للاعب تريزيجيه الذي سددها من أمام منطقة الجزاء أعلى المرمى.

ومن متابعة لتصدي حارس مرمى الملعب التونسي لعرضية محمود حسن "تريزيجيه" سجل محمد عبدالله الهدف الرابع بالدقيقة 55.

وسجل الملعب التونسي هدفه الوحيد بالدقيقة 90+1 من تسديدة سكنت شباك الشناوي.

تشكيل الأهلي لمباراة الملعب التونسي

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل شهد تواجد صفقتين جديدتين تم إبراهما مؤخرًا وهما ياسين مرعي ومحمد شريف وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسين مرعي وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي في ودية الملعب التونسي

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود حسن تريزيجيه وجراديشار وأشرف داري وأليو ديانج وأحمد رضا وأحمد سيد زيزو ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد شكري ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.