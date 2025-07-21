حجاج عويس يوضح لمصراوي سبب انضمامه لطنطا

كتب - محمد الميموني:

تحدث حجاج عويس لاعب القناة عن سبب تفضيله عرض نادي طنطا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

حجاج عويس صاحب الـ28 عاماً سبق ومثّل أندية النصر، المصري، الداخلية، زد، بتروجت قبل أن يخوض الموسم الماضي بقميص القناة.

وقال عويس في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"طنطا نادِ كبير وله جمهور عظيم وأتمنى أكون عند حسن ظن الجميع ونقدم موسم كروي على أعلى مستوى إن شاء الله".

وأضاف لاعب المصري السابق:"اتنقلت إلى فريق طنطا في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى عامين والنادي يكون خلال الفترة الحالية فريقًا مميزًا وإن شاء الله نصعد ونعمل حاجة حلوة لجمهور طنطا العريق".

وأردف عويس:"أنضممت لنادي طنطا بسبب أنه نادِ جماهيري ولأخوض تجربة مثل تجربة النادي المصري البورسعيدي وأعلم أن أي نادِ جماهيري يجعل اللاعب سعيدًا وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجمهور".

وأتم اللاعب تصريحاته بالإشارة إلى أنه وقع على عقد يمتد لعامين مع نادي طنطا الذي ينشط في دوري المحترفين.