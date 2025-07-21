كتب ـ أحمد شاكر:

كشف مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب فريقه محمود زلاكة خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الإثنين بنظيرهم باندرما سبور التركي.

زلاكة تعرض لإصابة خلال المباراة التي تقام على استاد إسبانكا أتاتورك في مدينة "أزميت" ضمن البرنامج الإعدادي للموسم المقبل المقام في دولة تركيا بعد مرور 15 دقيقة من عمر اللقاء وشارك بدلاً منه زميله الجنوب أفريقي فخري لاكاي.

وأشار المنيري في تصريحات أوردها المركز الإعلامي لنادي بيراميدز إلى أن زلاكة شعر بشد في العضلة الخلفية خلال اللقاء الودي وفضّل الجهاز الفني خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة على أن يخضع لأشعة خلال ٤٨ ساعة لتحديد مدى قوة الإصابة.

ويخوض بيراميدز معسكره التدريبي في مدينة "أزميت" التركية حتى يوم 29 يوليو ويتخلله 3 وديات.

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