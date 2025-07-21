صفقتان جديدتان في تشكيل الأهلي لودية الملعب التونسي



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي، خوسيه ريبيرو، التشكيل الذي سيخوض به مباراته الودية التي ستجمعه بنظيره الملعب التونسي مساء اليوم الإثنين.

ويخوض الأهلي معسكرًا خارجيًا في دولة تونس بالتحديد في مدينة طبرقة التونسية؛ تحضيراً لمنافسات الموسم الجديد.

تشكيل الأهلي لمباراة الملعب التونسي

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل شهد تواجد صفقتين جديدتين تم إبراهما مؤخرًا وهما ياسين مرعي ومحمد شريف وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسين مرعي وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد بن رمضان وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

بدلاء الأهلي في ودية الملعب التونسي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود حسن تريزيجيه وجراديشار وأشرف داري وأليو ديانج وأحمد رضا وأحمد سيد زيزو ومحمد سيحا ومصطفى العش ومحمد شكري ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وأحمد عابدين.

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