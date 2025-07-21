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"رغبة اللاعب كانت حاسمة".. الإفريقي التونسي يخطف صفقة من الزمالك

06:39 م الإثنين 21 يوليو 2025
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  • عرض 8 صورة
    أسامة الشريمي
  • عرض 8 صورة
    أسامة الشريمي
  • عرض 8 صورة
    أسامة الشريمي
  • عرض 8 صورة
    أسامة الشريمي
  • عرض 8 صورة
    أسامة الشريمي
  • عرض 8 صورة
    أسامة الشريمي
  • عرض 8 صورة
    أسامة الشريمي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن إتمام مجلس إدارة نادي الإفريقي التونسي الاتفاق مع لاعب الوسط الليبي أسامة الشريمي لاعب فريق السويحلي في بلاده؛ لتعزيز صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت إذاعة نسمة التونسية عبر تقرير لها اليوم الإثنين أن الأفريقي اتفق مع اللاعب على كل التفاصيل المالية ومدة العقد بعد جلسة مع وكيل أعماله أمس الأحد.

وكانت رغبة اللاعب بحسب التقرير ذاته حاسمة رغم دخول الزمالك على خط المفاوضات.

ومن المقرر بحسب التقرير أن يخضع الشريمي للفحص الطبي ثم يوقع على العقود ومن ثمّ الإعلان الرسمي.

ويعد أسامة الشريمي من المواهب في بلاده إذ انضم للمنتخب الأول في سبتمبر 2023 وشارك بقميصه بـ 15 مباراة سجل خلالها هدفًا بواقع 972 دقيقة لعب.

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أسامة الشريمي الزمالك الإفريقي التونسي
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