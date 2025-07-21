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حسن شحاتة يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

04:21 م الإثنين 21 يوليو 2025

حسن شحاتة

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شحاتة يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر وأحد رموز الكرة المصرية، لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى، حيث من المقرر أن يخضع لعملية جراحية عاجلة اليوم الإثنين.

وأعلن النجم السابق أحمد حسن، عبر حساباته الرسمية، عن تدهور الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة خلال الساعات الماضية، دون الكشف عن طبيعة المرض أو تفاصيل الحالة الطبية، مكتفيًا بطلب الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك: "تنمياتنا للكابتن حسن شحاتة بالشفاء العاجل بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية تستلزم خضوعه لعملية جراحية عاجلة اليوم وخالص الدعاء له بدوام الصحة والعافية".

ويُعد حسن شحاتة من أبرز الأسماء في تاريخ الكرة المصرية، حيث قاد منتخب مصر لتحقيق ثلاثية كأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، كما ارتبط اسمه بإنجازات كبيرة على مستوى المنتخبات والأندية كلاعب ومدرب.

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حسن شحاتة وعكة صحية منتخب مصر أحمد حسن
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