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مصدر يكشف لمصراوي موقف الأهلي من ضم أحمد حسن كوكا

04:15 م الإثنين 21 يوليو 2025

أحمد حسن كوكا

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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن وجود اسم المهاجم المصري أحمد حسن كوكا ضمن الترشيحات المطروحة لتدعيم خط هجوم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اقتراب رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن كوكا بات لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع نادي لوهافر الفرنسي، وهو ما يفتح الباب أمام انضمامه إلى القلعة الحمراء دون تكاليف انتقال، مؤكدًا أن إدارة الأهلي تدرس الصفقة بجدية.

وأضاف: "تم طرح اسم أحمد حسن كوكا ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم الهجوم، وإذا قرر النادي التعاقد معه، سيكون العقد لمدة موسم واحد مع خيار التمديد".

وشدد المصدر على أن القرار النهائي بخصوص التعاقد مع كوكا يعود إلى المدير الفني للفريق، الإسباني خوسيه ريبييرو، الذي سيحسم موقفه بناءً على احتياجاته الفنية.

وكان كوكا قد بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يخوض تجربة احتراف طويلة في أوروبا بدأت مع ريو آفي البرتغالي عام 2011، وتنقل بعدها بين عدة أندية أوروبية.

وخاض كوكا النصف الثاني من الموسم الماضي (2024-2025) بقميص لوهافر الفرنسي، وشارك في 16 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

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أحمد حسن كوكا النادي الأهلي فلسطين نادي كولومبوس كرو الأمريكي
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