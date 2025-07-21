"نفوس ماليها الحقد".. رسالة غامضة من محمد صبحي حارس الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار محمد صبحي حارس مرمي نادي الزمالك، الجدل في الساعات الماضية، بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي "انستجرام".

وكانت الفترة الأخيرة، قد شهدت أنباء قوية عن اقتراب رحيل اللاعب عن صفوف الزمالك، ورغبة نادي بيراميدز في الحصول على خدماته بالميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب صبحي على "انستجرام": "متستغربش لما تلاقي حد كارهك وانت معملتش معاه أي حاجة وحشة ولا تتصدم لما تعمل الخير مع حد ويردوهلك في الآخر أذية، نفوس الناس مش زي بعضها وفي قلوب كتير حوالينا ماليها الحقد والغل ف مش كل الناس هتحبك وتتمنا لك الخير".

وتابع: " مهما قدمتلهم حاجات حلوة مهما كان قلبك أبيض وبيحب الخير للكل هتتشاف وحش في عيون ناس كتير مهما كانت تصرفاتك تلقائية وطبيعية!! ناس هتشوفها مقصودة ومدروسة حتى جدعنتك اللي بالفطرة هتتحسب منظرة وحب للظهور".

وواصل صبحي: "مش كل الناس هتحب تعرفك على حقيقتك ولا كل الناس هتشوفك زي انت ناس كتير جدا بيشوفوك بطباعهم وسواد قلوبهم بقينا في زمن العجايب فتوقع الغير متوقع، امشي زي مانت وزي ماتربيت ومتستناش خير من حد واياك تعافر علشان تثبت لحد انك كويس".

واختتم: "مش مهم ابدا تكون عند الناس اي ولا هما باصينلك ازاي، لينا رب هو اللي عارفنا وشايف قلوبنا وعارف نوايانا وهو ده بس المهم مش البشر أبدا."