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وفاة شقيق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

03:02 م الإثنين 21 يوليو 2025

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كتب - محمد القرش:

توفى المهندس عبد الحميد قنديل شقيق طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الإثنين.

وكتب طارق قنديل عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله شقيقي الأكبر المهندس الاستشاري عبد الحميد حسن قنديل".

وأضاف: "وستتم الصلاة عليه اليوم الإثنين بعد صلاة العصر بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الأول جنوب الأكاديمية".

وأتم: "وسوف تقتصر مراسم تشييع الجنازة على الصلاة ثم الدفن في مقابر العائلة ولن يقام عزاء تنفيذاً لوصية الفقيد الغالي".

ونعى محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية ببالغ الحزن والأسى، المهندس عبد الحميد قنديل شقيق الأستاذ طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، الذي وافت المنية اليوم.

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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