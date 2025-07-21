بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. أرقام أحمد حسن كوكا في الملاعب الأوروبية

كتب- محمد عبدالهادي:

ارتفعت أسهم المهاجم المصري أحمد حسن كوكا من العودة للأهلي مرة أخري في الفترة القادمة، وذلك في ظل الرحيل المقترب للمهاجم الفلسطيني بالفريق وسام أبو علي.

وأكد شوبير صباح اليوم الإثنين، أن الأهلي لا يستبعد فكرة ضم كوكا في الفترة القادمة، وأن رغبة اللاعب هي انهاء مسيرته داخل جدران القلعة الحمراء.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أرقام أحمد حسن كوكا في رحلته الاحترافية كالتالي:

خاض أحمد حسن كوكا عدد كبير من تجارب الإحتراف في أوروبا بعد الرحيل عن الأهلي.

أكثر تجربة نجح فيها كوكا كانت رفقة أولمبياكوس اليوناني ولعب 97 مباراة وسجل 38 هدف وصنع 7 بينما أطول تجربة كانت رفقة ريو أفي البرتغالي والتي بدأها بعد الخروج من الأهلي في 2012 وظل رفقتهم حتى 2016 قبل أن يعود لهم من جديد في 2024 لمدة نصف موسم.

وطوال مسيرته مع ريو افي لعب كوكا 109 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 4 ومع براجا البرتغالي لعب 108 مباراة وسجل 25 هدفا.

ومع ألينا سبور التركي لعب 38 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 3 أهداف وكوينا سبور التركي لعب 16 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.