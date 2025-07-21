مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
20:00

الملعب التونسي

جميع المباريات

إعلان

كوكا يطرق أبواب الأهلي.. وشوبير يؤكد: "نفسه يعتزل في التتش"

02:03 م الإثنين 21 يوليو 2025

أحمد حسن كوكا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة تتعلق بمستقبل المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، مشيرًا إلى وجود رغبة واضحة من اللاعب في العودة إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن اسم كوكا مطروح بالفعل داخل أروقة النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب أبدى رغبة شخصية في العودة للنادي الذي نشأ فيه، واختتام مسيرته الكروية بقميصه.

وأضاف شوبير: "ليه الأهلي ميفكرش في أحمد حسن كوكا؟ مين قال إن الأهلي مبيفكرش؟ هقولك معلومة، كوكا رغبته إنه يرجع للنادي الأهلي، وده من الناس المطروحين، عشان أكون أمين، هو نفسه يكون في النادي الأهلي ويختتم حياته هناك".

يُذكر أن أحمد حسن كوكا بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يخوض تجربة احترافية طويلة في أوروبا، شملت أندية برتغالية وتركية، ويبحث حاليًا عن محطة جديدة قد تعيده إلى الدوري المصري من بوابة ناديه الأم.

...

[Message clipped] View entire message

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حسن كوكا الأهلي شوبير التتش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق كلية الشرطة 2025 /2026.. شروط القبول والمواعيد ورابط التقديم (التفاصيل)
أسعار السجائر بجميع أنواعها بعد الزيادات الأخيرة بالأسواق
صور.. قطار العودة للسودانيين يغادر محطة مصر برمسيس