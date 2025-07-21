كوكا يطرق أبواب الأهلي.. وشوبير يؤكد: "نفسه يعتزل في التتش"

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة تتعلق بمستقبل المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، مشيرًا إلى وجود رغبة واضحة من اللاعب في العودة إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن اسم كوكا مطروح بالفعل داخل أروقة النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب أبدى رغبة شخصية في العودة للنادي الذي نشأ فيه، واختتام مسيرته الكروية بقميصه.

وأضاف شوبير: "ليه الأهلي ميفكرش في أحمد حسن كوكا؟ مين قال إن الأهلي مبيفكرش؟ هقولك معلومة، كوكا رغبته إنه يرجع للنادي الأهلي، وده من الناس المطروحين، عشان أكون أمين، هو نفسه يكون في النادي الأهلي ويختتم حياته هناك".

يُذكر أن أحمد حسن كوكا بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يخوض تجربة احترافية طويلة في أوروبا، شملت أندية برتغالية وتركية، ويبحث حاليًا عن محطة جديدة قد تعيده إلى الدوري المصري من بوابة ناديه الأم.

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