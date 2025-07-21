"استفزني".. ياسر إبراهيم يكشف كواليس مشادته مع ميسي في مونديال الأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل المشادة التي جمعته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تصريحات عبر قناة الأهلي، أوضح ياسر إبراهيم أن الواقعة بدأت بعد سقوط زميله مروان عطية على أرض الملعب إثر احتكاك في كرة مشتركة، إلا أن لاعبي الفريق الأمريكي واصلوا اللعب دون مراعاة لسقوط لاعب الأهلي، ما أثار استياءه.

وقال مدافع الأهلي: "طلبت من لاعبي إنتر ميامي إيقاف اللعب احترامًا لسقوط زميلي، لكنهم تجاهلوا الأمر واستمروا في اللعب وكأن شيئًا لم يحدث، وهو ما دفعني للتدخل".

وأضاف ياسر إبراهيم أن ليونيل ميسي تحدث إليه بطريقة وصفها بـ"المستفزة وغير اللائقة"، ما استدعى منه رد فعل دفاعي تجاه ما اعتبره تجاوزًا في حقه وحق فريقه، مؤكدًا أنه لم يتجاوز الحدود، وإنما تصرف بدافع الحماس والغيرة على زملائه والنادي.

وتابع: "ما فعلته كان نابعًا من حبي لشعار الأهلي، ومن الطبيعي أن يدافع أي لاعب عن فريقه وكرامة ناديه في مثل هذه المواقف. لم أُخطئ في حق أحد، فقط وقفت دفاعًا عن زميلي ومبادئنا".