الجفالي والجزيري يتسببان في أزمة للزمالك.. ما علاقة زيزو؟

كتب - مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر مسؤول في نادي الزمالك، عن وجود أزمة بملف التعاقدات بنادي الزمالك بسبب الثنائي التونسي بالفريق أحمد الجفالي وسيف الجزيري.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن الأزمة تأتي لعدم رغبة الثنائي في الخروج على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يمتلك في قائمته 5 لاعبين أجانب وهم: أحمد الجفالي، سيف الجزيري، محمود بنتايج، صلاح مصدق، وشيكو بانزا وحال رغبة الزمالك في إضافة أي عنصر أجنبي فوق السن فلابد من استبعاد أحد الخماسي من قائمته للموسم المقبل 2025/26.

ويعاني فريق الزمالك في مركز الجناح الأيمن بعد رحيل نجمه أحمد سيد "زيزو" لصفوف الأهلي بعد نهاية تعاقده مع النادي بجانب اعتزال شيكابالا وعدم وجود لاعب في مركز الجناح الأيمن سوى التونسي أحمد الجفالي الذي غاب عن الفريق بسبب إصابة طويلة لذا يرغب مسؤولو القلعة البيضاء في التعاقد مع لاعب جناح.

المصدر ذاته أكد في تصريحات لمصراوي توصلهم لاتفاق مبدئي مع الجناح الأيمن الفرنسي المحترف بصفوف لوزيرن السويسري تيدي أوكو في محاولة لتعويض رحيل زيزو.

ولكن تظلّ الأزمة، بحسب تصريحاته في موقف الثنائي الأجنبي الذي لا يرغب في مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حتى الآن.

تيدي أوكو الذي يرتبط بعقد مع لوزيرن حتى 30 يونيو 2026 خاض الموسم الماضي على سبيل الإعارة لنادي لوزان الذي ارتدى قميصه بـ 42 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7.

يذكر أن الزمالك ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بصورة رسمية 4 صفقات تم الإعلان عنهم: المهدي سليمان، شيكوبانزا، أحمد شريف وعمرو ناصر.

الجفالي كان قد انضم لصفوف الزمالك قادمًا من الاتحاد المنستيري التونسي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 إذ شارك مع الفريق بـ 3 مباريات بواقع 38 دقيقة لعب، فيما شارك الجزيري بقميص الزمالك في الموسم الماضي بـ 35 مباراة سجل خلالها 9 أهداف خلال 1998 دقيقة لعب.