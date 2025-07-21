الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والملعب التونسي

كتب - محمد القرش:

يلاقي النادي الأهلي نظيره الملعب التونسي ضمن استعدادات المارد الأحمر للموسم الجديد 2025/26.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، على هامش مباريات الفريق بالمعسكر الذي أقامه الأهلي في تونس.

وأعلنت قناة الأهلي نقلها لمباراة المارد الأحمر والملعب التونسي على الهواء مباشرة، بتعليق عصام عبده.

ويخوض المارد الأحمر ثاني ودياته بمعسكر تونس، يوم الجمعة الموافق 25 يوليو عندما يلاقي البنزرتي.

يُذكر أن بعثة النادي الأهلي وصلت الأراضي التونسية يوم الجمعة الماضي، استعدادا لتحضيرات الموسم الجديد.