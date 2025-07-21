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القناة الناقلة لمباراة الأهلي والملعب التونسي

06:44 ص الإثنين 21 يوليه 2025
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    النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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القاهرة- مصراوي

أعلن النادي الأهلي إذاعة مبارياته الودية في معسكره التحضيري المقام حاليا في تونس، عبر قناته الرسمية، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

وأعلنت قناة الأهلي، عن بثها لمباريات الأهلي الودية التي سيخوضها خلال المعسكر التحضيري في تونس.

ويقيم الفريق معسكرا مغلقا في مدينة طبرقة تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، حيث بدأ المعسكر في 18 يوليو الجاري ويستمر لمدة 10 أيام، حتى 26 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي خلال المعسكر مباراتين وديتين، الأولى أمام فريق الملعب التونسي اليوم الإثنين الموافق 21 يوليو، والثانية ضد البنزرتي يوم 25 يوليو، على أن تذاع المواجهتان عبر قناة النادي الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويأتي هذا المعسكر في إطار تجهيز الفريق للموسم الجديد من الدوري المصري، الذي ينتظر انطلاقه مطلع شهر أغسطس المقبل.

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