موعد مباراة الأهلي والملعب التونسي

القاهرة – مصراوي

يواجه النادي الأهلي نظيره الملعب التونسي اليوم الإثنين الموافق 21 يوليو الجاري، ضمن سلسلة المباريات الودية الدولية استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على الأراضي التونسية.

ويذكر أن الأهلي توج ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه، في حين احتل فريق الملعب التونسي المركز السادس في الدوري التونسي.

وكانت بعثة الأهلي قد توجهت إلى تونس يوم الجمعة الماضي استعدادا لخوض اللقاء المرتقب.

ومن المقرر أن تنطلق أولى مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس القادم.