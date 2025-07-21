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أيمن منصور يكشف سر تفضيله الزمالك عن الأهلى رغم تمثيل القطبين

05:26 ص الإثنين 21 يوليه 2025
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    أيمن منصور لاعب نادي الزمالك
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    أيمن منصور لاعب الزمالك يحتفل بكأس السوبر الأفريقي
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    أيمن منصور
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    أيمن منصور ضد عمر الحديدي
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كتب - نهى خورشيد

تحدث أيمن منصور، نجم الكرة المصرية السابق، عن كواليس مشواره الكروي بدايةً من صفوف الأهلى حتى الانتقال إلى الزمالك.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية:"بدأت في القلعة الحمراء لكنني وجدت في الزمالك معني البيت الحقيقي".

وأضاف: "الزمالك منحني كل شيء.. شهرة، بطولات، تاريخ، كما توجت معه بـ8 ألقاب وسجلت في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كوتوكو في حضور جماهيري ضخم".

وأتم حديثه قائلا :"انتمائي للزمالك الذي أصبح مصدر سعادتي وتوهجى كان بقميصي القلعة البيضاء".

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