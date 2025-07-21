أيمن منصور يكشف سر تفضيله الزمالك عن الأهلى رغم تمثيل القطبين

كتب - نهى خورشيد

تحدث أيمن منصور، نجم الكرة المصرية السابق، عن كواليس مشواره الكروي بدايةً من صفوف الأهلى حتى الانتقال إلى الزمالك.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية:"بدأت في القلعة الحمراء لكنني وجدت في الزمالك معني البيت الحقيقي".

وأضاف: "الزمالك منحني كل شيء.. شهرة، بطولات، تاريخ، كما توجت معه بـ8 ألقاب وسجلت في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كوتوكو في حضور جماهيري ضخم".

وأتم حديثه قائلا :"انتمائي للزمالك الذي أصبح مصدر سعادتي وتوهجى كان بقميصي القلعة البيضاء".