"صعبة".. وكيل مصطفى شلبي يكشف تفاصيل انتقاله للبنك الأهلي

أكد سيد مرعي وكيل اللاعب مصطفى شلبي، أن صفقة انتقال الأخير من نادي الزمالك إلى البنك الأهلي، كانت صعبة للغاية.

وقال مرعي، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "صفقة انتقال مصطفى شلبي من الزمالك إلى البنك الأهلي، كانت بها صعوبة كبيرة "جملي"، لكن رئيس البنك الأهلي أشرف نصار أدار الصفقة بشكل مميز واحترافي".

وأضاف: "إدارة أشرف نصار رئيس البنك الأهلي لصفقة مصطفى شلبي بشكل احترافي، ساهمت في حسم الصفقة وهو الأمر الذي ساعده أيضًا في حسم الكثير من الصفقات الأخرى".

وتابع: "مصطفى من أفضل اللاعبين في مركز داخل مصر، وهو ما أكده كل المدربين الذين تدرب اللاعب تحت قيادتهم، يمكنه الظهور بشكل مميز خلال الفترة المقبلة مع البنك الأهلي، يستطيع من خلاله تحقيق أحلامه وطموحاته في كرة القدم".

واختتم: "اللاعب رحل عن نادي الزمالك بعد الاتفاق بين كافة الأطراف على الرحيل، خاصة في ظل سوء التوفيق الذي واجه شلبي في الفترة الماضية مع الفارس الأبيض".

وكان صاحب الـ 30 عاما انضم إلى نادي الزمالك، في أكتوبر من عام 2022، خلال تلك الفترة شارك في 102 مباراة، شهم خلالهم في 30 هدفا بواقع تسجيل 15 هدفا وصناعة مثلهم.

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