كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي البنك الأهلي أمس الأحد بشكل رسمي تعاقده مع مصطفى شلبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من نادي الزمالك.

وقام شلبي بالتوقع أمس الأحد على عقود انتقاله إلى نادي البنك الأهلي قادما من الزمالك، في حضور رئيس نادي البنك الأهلي أشرف نصار.

أرقام مصطفى شلبي مع الزمالك

وكان مصطفى شلبي انضم إلى نادي الزمالك في أكتوبر 2022، قادما من فريق إنبي مقابل.

وشارك شلبي مع الفارس الأبيض، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق في عام 2022، في 102 مباراة بمختلف البطولات.

وخلال 102 مباراة شارك فيها صاحب ال 30 عاما مع الفارس الأبيض، تمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة مثلهم.

وتوج شلبي رفقة الفارس الأبيض، بثلاثة ألقاب مختلفة بواقع التتويج بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لقب لبطولة كأس مصر ولقب لكأس السوبر الأفريقي.

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