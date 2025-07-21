واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية أمس الأحد الموافق 20 يوليو الجاري، استعدادا لمواجهة فريق الملعب التونسي اليوم، في أولى مباريات الفرق بمعسكر تونس استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

ويلاقي النادي الأهلي اليوم نظيره الملعب المالي، في أولى مباريات الفريق الودية بمعسكر تونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهد مران المارد الأحمر اليوم خوض اللاعبين فقرات بدنية متنوعة، قبل أن يؤدي اللاعبين تقسيمة قوية بمشاركة كل لاعبي الفريق.

وأدى حراس مرمى الفريق تدريبات تخصصية متنوعة، تحت قيادة المدرب الإسباني خوان خوسيه خمينيز.

كما حرص المدير الفني للمارد الأحمر خوسيه ريبيرو، على عقد اجتماعا مع جهازه المعاون في الفريق، على هامش مران الفريق الجماعي أمس بمعسكر تونس.

ويخوض المارد الأحمر معسكره الإعدادي في مدينة طبرقة التونسية، خلال الفترة من 18 يوليو الجاري حتى 26 من الشهر ذاته.

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