كتب - نهى خورشيد

كشف الحكم الدولي السابق محمد الصباحي، كواليس اعتزاله التحكيم، موضحاً أن أوسكار ليس له علاقة باتخاذ القرار بل هناك بعض العناصر المصرية هى السبب.

وقال الصباحي في تصريحات تلفزيونية:"أن والدته كانت الدافع الأول وراء اختياره مجال التحكيم، وأنه يشعر بالرضا بعد مسيرة امتدت 21 عاماً، رغم ارتكابه بعض الأخطاء خلال عدد من المباريات".

وأضاف:"اعتزالي أصعب قرار اتخاذته في حياتي، وأرفض الأنضمام إلى لجنة التحكيم في ذلك الوقت".

وأكد:"أن منظومة التحكيم في مصر حالياً تمر بأضعف مراحلها، والحكم أصبح مسؤولًا عن حماية نفسه داخل الملعب، مضيفاً:"اعتزال عدد كبير من الطاقة سيؤثر سلباً على الموسم المقبل".

وأتم حديثه قائلاً:"أحمد عيد عبدالملك من أصعب اللاعبين اللى تعاملت معاهم وكثير الاعتراض".