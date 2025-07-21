"تدخل الإدارة".. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة بشأن غضب لاعبي الفريق

كتب - يوسف محمد:

كشف حسام عاشور لاعب النادي الأهلي السابق، أن هناك بعض الأزمات في الوقت الحالي داخل غرفة ملابس الفريق، بسبب تفاوت العقود والرواتب بين اللاعبين داخل النادي.

وقال عاشور في تصريحات تليفزيونية: "لدي معلومة أن هناك حالة استياء شديدة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب تفاوت الرواتب بين اللاعبين داخل الفريق".

وأضاف: "تفاوت الرواتب يمكن أن يؤثر على تركيز اللاعبين ولابد من تدخل الإدارة ووضع نظام قوي يلتزم به الجميع داخل الفريق".

وفي سياق متصل يخوض المارد الأحمر اليوم، مباراة ودية أمام فريق الملعب التونسي، في أولى مباريات الفريق الودية بمعسكر تونس، الذي انطلق يوم 18 يوليو الجاري.

ويذكر أن النادي الأهلي يتواجد في معسكر بتونس، خلال الفترة من 18 يوليو الجاري حتى يوم 26 من الشهر ذاته، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.