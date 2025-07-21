الشناوي يتحدث عن صعوبة المنافسة على الدوري.. وتأثير السوشيال ميديا

قال محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن معسكر الإعداد الخارجي المقام في مدينة طبرقة التونسية يسير بشكل مميز، ويشهد حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين لتحقيق الاستفادة القصوى قبل العودة لمنافسات الموسم الجديد.

وصرح الشناوي عبر المركز الإعلامي للنادي: "الأجواء في معسكر الإعداد مثالية للغاية، خاصة أن النادي اختار مكانًا مناسبًا يضمن الهدوء والتركيز، وهناك رغبة من جانب اللاعبين في الاستفادة من كل دقيقة بفترة الإعداد، نظرًا لما تمثله من أهمية قبل بداية الموسم الجديد الذي نسعى خلاله للفوز بكل البطولات".

وأضاف: "الاهتمام كبير بالنواحي البدنية، وهو أمر طبيعي في فترة الإعداد، وكذلك الشق الفني خاصة أن المدير الفني الجديد لديه رؤية خاصة وجوانب خططية يرغب في تطبيقها، وهذا الأمر لا يقتصر على اللاعبين فقط، وإنما هناك تركيز على خطط جديدة في تدريبات الحراس ويتم استخدام تقنيات متقدمة في إطار التحضير المناسب للمرحلة القادمة".

وأكد: "الموسم القادم سوف يشهد تحديات عديدة، واللاعبين سعداء ببدء بطولة الدوري في شهر أغسطس، خاصة أن تحديد أجندة الموسم وتوقفاته وموعد نهايته يتيح للجهاز الفني ترتيب أوراقه ويحدد فترات الراحة والأحمال البدنية، وهو أمر إيجابي للجميع، والموسم سوف يكون صعبًا بسبب تغير خريطة المنافسة، بعد أن قامت معظم الأندية بتدعيمات كبيرة، وهو ما يؤكد أن بطولة الدوري سوف تكون أكثر صعوبة، ولكن الأهلي لديه دوافع كبيرة للحصول على كل البطولات من خلال التحضير المناسب واحترام جميع الفرق المنافسة".

وعن فريق الأهلي، قال: "النادي اعتاد طوال تاريخه على وجود الأسماء الكبيرة من اللاعبين، ووجودهم يمثل إضافة للفريق، والجميع يتعامل وفقًا لنظام النادي والضوابط التي تحكم الجميع، والعمل من أجل تحقيق الأهداف التي تمثل الأولوية بشكل عام".

وأكمل: "هناك عوامل عديدة تحيط بالفرق الكبيرة من حيث الضغوط وتأثير السوشيال ميديا، وطريقة تفكير كل جيل من اللاعبين مختلفة عن الآخر، وجمهور الأهلي لا يقبل إلا بالرقم 1 وهو المعتاد، والأهلي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين أصحاب العقلية الاحترافية والكل يعمل وفقًا لنظام النادي الذي يسير به الجميع، ولا أحد يفكر سوى في تحقيق الألقاب لإسعاد الجماهير".

وعن دوره كقائد للفريق، اختتم: "الاحترام المتبادل هو السائد بين الجميع، وأقوم بدوري كلاعب داخل الملعب في المقام الأول، وأيضًا أعمل على احتواء أي أمور داخل الفريق بحكم حملي شارة القيادة، وسعيد بوجود عدد من اللاعبين الكبار مثل محمود تريزيجيه ومحمد هاني وحسين الشحات ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة، دورهم مهم في الأوقات التي تحتاج إلى التحفيز قبل المباريات الصعبة".