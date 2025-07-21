كتب - يوسف محمد:

أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، على أن الفريق يؤدي بروح عالية في كل المسابقات والمنافسات سواء الودية، مشيرا إلى تأثير رحيل عدد من اللاعبين على مستوى الفريق في الفترة المقبلة.

وقال الشناوي، في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للنادي الأهلي: "الفريق يؤدي بروح قتالية وعالية في كل المسابقات، سواء في البطولات الرسمية أو الودية ودائما ما نحرص على العمل بشكل جماعي".

وأضاف: " يرحل عدد من اللاعبين، بشكل مستمر مع بداية كل موسم وخاصة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، وبالتأكد نفتقد عدد من اللاعبين الذين يمتلكون تاريخا كبيرا مع النادي ولكن في النهائي الأهلي بمن حضر والجميع يكون هدفه مصلحة الفريق".

وتابع: "الجميع داخل الفريق يعرف دوره جيدا، من يتواجد في أرضية الملعب يجد دعما كبيرا من الجميع، هذا الأمر يعد أحد الأسباب الرئيسية في النجاحات الكبيرة التي يقدمها الفريق، خاصة وأن هدفنا دائما هو حصد البطولات".

وواصل: "تمكن من حصد كل البطولات الممكنة مع النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية ولكن هدفي الأساسي دائما هو تقديم الفريق أداء ونتائج مميزة وليس الأرقام الفردية".

واختتم الشناوي تصريحاته: "جماهير الأهلي تدعم الفريق بشكل مستمر، هو ما يظهر من خلال شعار "على الحلوة والمرة"، هم السند لنا وشركاء النجاح وأعتدنا على وقوفهم بجانب الفريق في أصعب المواقف ونعدهم بالعمل لتحقيق كل البطولات لإسعادهم".

ويذكر أن النادي الأهلي، سيخوض أول مباراة ودية له بمعسكر تونس اليوم، أمام فريق الملعب التونسي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يخوض الفريق المباراة الثانية بالمعسكر يوم الجمعة المقبل الموافق 25 يوليو الجاري.

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