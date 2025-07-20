كتب - يوسف محمد:

كشف خالد الغندور لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، عن قيمة صفقة انتقال مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول بالفارس الأبيض إلى صفوف فريق البنك الأهلي.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مصطفي شلبي إلى البنك الأهلي مقابل 35 مليون جنيه، أحمد ربيع إلى الزمالك مقابل 30 مليون جنيه يا سلام على الشفافية".

وكان نادي البنك الأهلي أعلن بشكل رسمي اليوم، تعاقده مع اللاعب مصطفى شلبي قادما من الفارس الأبيض.

وكان مصطفى شلبي، شارك خلال الموسم الماضي رفقة نادي الزمالك في 37 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين.

وفي المقابل ظهر أحمد ربيع المنتقل حديثا إلى الفارس الأبيض، رفقة نادي البنك الأهلي في 31 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل خلالهم أي هدف واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

كيف يؤثر المدير الرياضي في صفقات الأندية؟

هل قدم الزمالك عرضا رسميا لضم لاعب اتحاد تواركة؟