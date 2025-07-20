"يلعب في الدوري المصري".. الأهلي يقترب من التعاقد مع بديل وسام أبو علي

كتب - يوسف محمد:

أكد لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي خالد الغندور، أن النادي الأهلي يقترب من ضم مهاجم فريق البنك الأهلي أسامة فيصل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أسامة فيصل في طريقه للأهلي في صفقة قد تصل ل 75 مليون جنيه".

ويبحث المارد الأحمر في الوقت الحالي، لتعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي، الذي اقترب من الانتقال إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، مقابل 7.5 مليون دولار.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق، أن النادي الأهلي وافق على انتقال لاعبه وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي، مقابل 7.5 مليون دولار بجانب بعض الامتيازات الأخرى، التي تتعلق بالمشاركة ونسبة إعادة البيع.

وجاء اهتمام إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع اللاعب أسامة فيصل، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب رفقة البنك الأهلي الفترة الماضية، حيث شارك صاحب الـ 24 عاما في 26 مباراة بكل البطولات خلال الموسم الماضي، سجل خلالهم 13 هدفا وقدم تمريرة حاسمة.

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