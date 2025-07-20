"حلم والدي تحقق".. أول تعليق من آدم كايد بعد انضمامه للزمالك

كتب - نهى خورشيد

عبّر الفلسطيني آدم كايد، المنضم حديثاً إلى صفوف نادي الزمالك، عن سعادته بالانتقال إلى القلعة البيضاء.

وأوضح كايد في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي، أنه لم يتردد لحظة في قبول عرض الزمالك، مشيرًا إلى الشعبية الكبيرة التي يحظى بها النادي في فلسطين.

وأضاف أن والده كان حريصاً على التواجد معه خلال توقيع العقود في القاهرة، كون ارتداء القميص الأبيض كان من أحلامه الشخصية.

وأكد اللاعب الفلسطيني أنه سيبذل كل ما في وسعه لإثبات نفسه، والمساهمة في تحقيق البطولات لإسعاد جماهير الزمالك، التي وصفها بأنها نموذج يُحتذى في دعم فريقها بكل الظروف.

وكان الزمالك قد أعلن رسمياً عن التعاقد مع آدم كايد قادماً من نادي NAC بريدا الهولندي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.