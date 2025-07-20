بأغنية وكوفية فلسطين.. كيف قدم الزمالك آدم كايد لاعبا للفريق؟

كتب - محمد القرش:

تعاقد نادي الزمالك مع الفلسطيني آدم كايد قادما من بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع آدم كايد على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

كيف قدم الزمالك صفقة آدم كايد؟

وجاء مقطع فيديو تقديم اللاعب على الطريقة الفلسطينية، حيث ظهرت الكوفية الفلسطينية، بجانب ترديده لأغنية وطنية.

وبدأ مقطع الفيديو بظهور آدم كايد يعزف الكامانجا جالسا، ثم يستعرض مهاراته الفردية بكرة القدم.

وارتدى آدم الكوفية الفلسطيني وردد كلمات أغنية "فلسطين الأرض العربية"، ثم قال: "من أرض العزة إلى ميت عقبة، إحنا الملوك إحنا الزمالك".

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.