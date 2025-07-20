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"فلسطيني".. الزمالك يعلن تعاقده مع خامس الصفقات الصيفية

09:19 م الأحد 20 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد
  • عرض 10 صورة
    آدم كايد
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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الزمالك رسمياً، عن التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع آدم كايد على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وتأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

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