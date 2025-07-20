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الزمالك يروج للإعلان عن صفقة جديدة (فيديو)

08:17 م الأحد 20 يوليو 2025

شعار نادي الزمالك

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روج نادي الزمالك للإعلان عن ضم لاعب جديد للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الزمالك مقطع الفيديو المعتاد قبل كل صفقة يتم إعلانها، وكتب عبر حساب منصة "فيسبوك": "أجراس القلعة مستمرة".

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم من فاركو.

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