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البنك الأهلي يتعاقد مع لاعب الزمالك

07:50 م الأحد 20 يوليه 2025
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    احتفال مصطفى شلبي بعد الهدف
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    احتفال مصطفى شلبي
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    مصطفى شلبي من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    مصطفى شلبي
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كتب - محمد القرش:

تعاقد البنك الأهلي مع مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتداولت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمصطفى شلبي بجانب اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي في مكتبه.

وأكد شوبير خبر الانتقال، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "مصطفى شلبي ينتقل إلى صفوف نادي البنك الأهلي قادماً من الزمالك".

مصطفى شلبي لاعبا للبنك الأهلي

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الزمالك مصطفى شلبي البنك الأهلي أخبار الزمالك رحيل مصطفى شلبي
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