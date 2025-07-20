البنك الأهلي يتعاقد مع لاعب الزمالك

كتب - محمد القرش:

تعاقد البنك الأهلي مع مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتداولت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمصطفى شلبي بجانب اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي في مكتبه.

وأكد شوبير خبر الانتقال، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "مصطفى شلبي ينتقل إلى صفوف نادي البنك الأهلي قادماً من الزمالك".

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