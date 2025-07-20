10 راحلين عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

كتب - محمد القرش:

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية رحيل 10 لاعبين عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما بين البيع النهائي أو الإعارة ونهاية العقد.

ورحل الثنائي علي معلول وعمرو السولية بعد انتهاء تعاقدهما مع المارد الأحمر، بجانب رحيل أكرم توفيق وحمزة علاء

10 راحلين عن الأهلي

1.عمر الساعي - إعارة إلى المصري

2.أكرم توفيق - انتقال حر إلى الشمال القطري

3.حمزة علاء - انتقال حر إلى بورتيمونينسي البرتغالي

4.كريم الدبيس - إعارة إلى سيراميكا كليوباترا

5.رامي ربيعة - انتقال حر إلى العين الإماراتي

6.عبد الله بوستانجي - انتقال حر إلى زد

7.خالد عبد الفتاح - بيع إلى سيراميكا كليوباترا

8.عمرو السولية - نهاية عقد

9.علي معلول - نهاية عقد

10.كريم نيدفيد - بيع إلى سيراميكا كليوباترا