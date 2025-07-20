"سيتسلم الاستغناء".. مصدر يكشف موقف "لاعب الأزمة" في الزمالك



القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر تطورات موقف لاعب الزمالك مصطفى شلبي من الاستمرار مع فريقه في الموسم المقبل من عدمه بعدما تواجد في صفقة تبادلية.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن صفقة انضمام لاعب البنك الأهلي أحمد ربيع كانت متوقفة على موافقة مصطفى شلبي الذي لم يصل لاتفاق مع البنك الأهلي مما تسبب في أزمة قبل أن يصل جميع الأطراف لصيغة اتفاق.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن مصطفى شلبي سيتسلم الاستغناء الخاص به من الزمالك مساء اليوم ثم سيعقد جلسة مع مسؤولي البنك الأهلي لإتمام انتقاله.

وكان مصطفى شلبي قد انضم لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 قادمًا من إنبي.

وشارك اللاعب صاحب الـ 30 عاماً بقميص الزمالك خلال الموسم الماضي بـ 37 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين

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