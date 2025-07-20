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شوبير يوضح الفارق بين إمام عاشور وأحمد فتوح في أزمة حفل راغب علامة

05:21 م الأحد 20 يوليو 2025

الإعلامي أحمد شوبير

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كتب ـ محمد الميموني:

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الفارق بين موقف إمام عاشور لاعب الأهلي ونظيره في الزمالك أحمد فتوح في أزمة واقعة حضورهما حفل راغب علامة بالساحل الشمالي.

وقال شوبير خلال حلقة برنامجه الإذاعي براديو "أون سبورت" اليوم الأحد:"الفارق بين إمام وفتوح إن إمام كان إجازة وسافر الساحل وحضر الحفلة ولكن فتوح ساب المعسكر وسافر وده غلط جداً وانت ياعم فتوح عارف أن في سوشيال ميديا وناس بتصور بالموبيلات".

وأتم شوبير تصريحاته بقوله:"إمام عاشور راجل معندوش مشكلة لا عنده تمرين ولا ماتش ولا ساب حاجه ومشي لأنه بيكمل العلاج الطبيعي بتاعة وفي إجازة".

وكان نادي الزمالك قد أعلن تغريم فتوح مبلغ مليون جنيه بجانب إيقاف مستحقاته وإحالته للتحقيق بعد ظهوره في الحفل دون إذن في ظل وجود معسكر للفريق.

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الإعلامي أحمد شوبير أحمد فتوح حفل راغب علامة
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