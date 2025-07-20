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قناة مجانية تعلن بث مباريات الأهلي الودية في تونس

05:17 م الأحد 20 يوليه 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    مران الأهلي
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن النادي الأهلي إذاعة مبارياته الودية في معسكره التحضيري المقام حاليًا في تونس، عبر قناته الرسمية، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

واعلنت قناة الأهلي اليوم الأحد، عن بثها لمباريات الأهلي الودية التي سيخوضها خلال المعسكر التحضيري في تونس.

ويقيم الفريق معسكرًا مغلقًا في مدينة طبرقة تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، حيث بدأ المعسكر في 18 يوليو الجاري ويستمر لمدة 10 أيام، حتى 26 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي خلال المعسكر مباراتين وديتين، الأولى أمام فريق الملعب التونسي يوم 21 يوليو، والثانية ضد البنزرتي يوم 25 يوليو، على أن تُذاع المواجهتان عبر قناة النادي الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويأتي هذا المعسكر في إطار تجهيز الفريق للموسم الجديد من الدوري المصري، الذي يُنتظر انطلاقه مطلع شهر أغسطس المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مران الأهلي معسكر الأهلي الأهلي القناة الناقلة لوديات الأهلي
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