مصدر بسيراميكا كليوباترا لمصراوي: تعاقدنا مع لاعب الأهلي لمدة 3 سنوات

كتب ـ أحمد شاكر

قال مصدر مسؤول بنادي سيراميكا كليوباترا إنهم حصلوا على توقيع لاعب الأهلي كريم وليد (نيدفيد) خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن اللاعب وقع بالفعل على عقود لمدة 3 سنوات مع سيراميكا كليوباترا.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن انتقال نيدفيد لصفوفهم ليس مرتبط بصفقات تبادلية مع النادي الأهلي.

صاحب الـ 27 عاماً شارك بقميص الأهلي خلال الموسم الماضي لمدة 445 دقيقة لعب خلال 10 مباريات.

وكان اللاعب قد تدرج بصفوف ناشئي الأهلي قبل أن يتم إعارته من فريق الشباب لنادي حرس الحدود بالانتقالات الشتوية لموسم 2014/15.

وخرج معاراً مرة ثانية في موسم 2015/16 لصفوف وادي دجلة قبل أن يخرج في فترة إعارة ثالثة لنادي موردن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2021/22.

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