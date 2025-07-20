"اجتماع مهم لريبيرو ورفع الحمل البدني".. كيف كان اليوم الثالث للأهلي في تونس؟

خاض فريق الأهلي اليوم الثالث له في معسكره الخارجي بدولة تونس الذي سيستمر حتى يوم ٢٦ يوليو الجاري تجهيزًا للموسم الجديد.



وعقد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق اجتماعًا ـ وصفه بيان الأهلي بـ "المهم" ـ مع الطاقم المعاون له؛ إذ ناقش مستجدات البرنامج التدريبي الخاص بفترة المعسكر، والمباريات الودية التي يخوضها الفريق في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب.

وخاض الفريق مرانًا قويًا ظهر اليوم على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة بمدينة طبرقة، اشتمل على العديد من الفقرات البدنية والجوانب الخططية المتنوعة.

وكان الجهاز الفني قد قام برفع الحمل البدني للاعبين خلال المران الأخير أمس السبت، حيث تدرب الفريق على فترتين صباحًا ومساءً في ضوء البرنامج الخاص بفترة الإعداد.

وأدى حراس المرمى تدريبات تخصصية عديدة، قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.



ويستهل فريق الأهلي مبارياته الودية بمعسكر تونس، بمواجهة فريق الملعب التونسي يوم الإثنين المقبل الموافق 21 يوليو الجاري.

وستكون المباراة الثانية بالمعسكر أمام فريق البنزرتي التونسي، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 من الشهر الجاري.

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