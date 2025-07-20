15 صورة ترصد مران الأهلي في معسكر تونس

كتب ـ محمد الميموني:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد 20 يوليو، تدريباته بقيادة المدير الفني خوسيه ريفيرو.

ويخوض الأهلي معسكرًا إعداديًا خارجيًا خلال هذه الفترة في دولة تونس؛ استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

...