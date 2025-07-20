مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

المصري

- -
19:00

الصفاقســــي

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
19:00

الكويت الأولمبي

جميع المباريات

إعلان

15 صورة ترصد مران الأهلي في معسكر تونس

04:07 م الأحد 20 يوليه 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي (4)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي (5)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي (6)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي (7)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي (3)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي (9)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي (10)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي (11)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي (12)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي (8)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي (13)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي (14)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي (2)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي (15)
  • عرض 16 صورة
    مران الأهلي (16)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد 20 يوليو، تدريباته بقيادة المدير الفني خوسيه ريفيرو.

ويخوض الأهلي معسكرًا إعداديًا خارجيًا خلال هذه الفترة في دولة تونس؛ استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

وتضم قائمة فريق الكرة بالنادي الأهلي في تونس 27 لاعباً هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أشرف داري - محمد شكري - عمر كمال عبد الواحد - مصطفى العش - كريم فؤاد -بيكهام - أحمد عابدين

خط الوسط: أحمد رضا - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات -أحمد نبيل كوكا _ محمد عبد الله

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد شريف - نيتيس جراديشار - حمزة عبد الكريم.

...

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مران الأهلي معسكر تونس النادي الأهلي خوسيه ريفيرو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حاول استهداف الطائرة الرئاسية.. من هو علاء السماحي عضو "حسم" الإخوانية؟
ضحية حسم الإرهابية.. ماذا نعرف عن الشهيد المهندس مصطفى أنور؟
سر استقالة وزيرة البيئة.. وما منصبها الجديد؟