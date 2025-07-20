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الاتحاد السكندري يضم جون إيبوكا رسميًا

03:53 م الأحد 20 يوليو 2025

جـون إيبوكا

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كتب- محمد عبدالهادي:

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى، التعاقد مع المهاجم النيجيرى "جـون إيبوكا" خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونجح زعيم الثغر في ضم ايبوكا مواليد 1996 (28 عاما ) ، قادما من النادي المصري البورسعيدي.

ويُذكر أن " إيبوكا" قد قدم مستويات أكثر من رائعة خلال مسيرته في الدوري المصري ، حيث برز كأحد المهاجمين الأجانب المميزين في السنوات الأخيرة.

حيث سبق وأن لعب المهاجم النيجيرى مع ناديى إنبى وسيراميكا كليوباترا وقد وقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر لمدة موسمين بحضور محمد سلامة.

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جون إيبوكا
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