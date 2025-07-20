كتب- محمد عبدالهادي

دخل نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع الجناح الفرنسي الإيفواري تيدي ليو جونيور أوكو، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة تدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز 10 معلومات وفقًا لترانسفير ماركت، عن اللاعب كالتالي:

يُجيد أوكو، صاحب الـ27 عامًا، اللعب كجناح أيمن وأيسر، ويتميز باستخدام القدم اليسرى بشكل أساسي.

اللاعب بدأ مسيرته مع فرق الناشئين في فرنسا، قبل أن ينتقل إلى الدوري السويسري، حيث تألق مع ستاد لوزان ولاحقًا مع لوزيرن ولاوزان سبورت.

وخلال الموسم الحالي مع لاوزان سبورت في الدوري السويسري الممتاز، شارك أوكو في 37 مباراة أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة، بإجمالي 13 مساهمة هجومية.

ولعب 2839 دقيقة بمعدل مساهمة هجومية كل 90 دقيقة تقريبًا. سدد اللاعب 70 كرة، بينها 28 تسديدة على المرمى.

بلغ معدل أهدافه المتوقعة xG نحو 5.27، مع معدل تمريرات حاسمة متوقعة xA وصل إلى 4.76، ونسبة دقة تمريراته بلغت حوالي 73%.

كما نجح في إكمال 63 مراوغة صحيحة بنسبة نجاح 47% تقريبًا، مع القيام بـ41 تدخلًا دفاعيًا ناجحًا، والفوز بـ61% من التحامات الدفاع.

ويمتلك اللاعب سجلًا مميزًا في الدوري السويسري، حيث تُوج هدافًا لدوري "التشالنج ليج" موسم 2022-2023 برصيد 19 هدفًا، وهو الموسم الذي أسهم خلاله في صعود فريقه ستاد لوزان إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، ليكون أحد أبرز إنجازاته الفردية والجماعية.

وتُقدر القيمة التسويقية الحالية للاعب بنحو مليون و200 ألف يورو، مع امتداد عقده مع نادي لوزيرن حتى صيف 2026، وسط تقارير تفيد بوجود بند يسمح بتمديد العقد لموسم إضافي.