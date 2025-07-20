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السويحلي الليبي يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أسامة الشريمي

03:35 م الأحد 20 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أسامة الشريمي
  • عرض 7 صورة
    أسامة الشريمي
  • عرض 7 صورة
    أسامة الشريمي
  • عرض 7 صورة
    أسامة الشريمي
  • عرض 7 صورة
    أسامة الشريمي
  • عرض 7 صورة
    أسامة الشريمي
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف وليد الترهوني مدير التعاقدات في نادي السويحلي الليبي، عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية عن رغبة الزمالك في ضم اللاعب أسامة الشريمي.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، أكد الترهوني أن هناك مفاوضات بالفعل من نادي الزمالك لضم اللاعب أسامة الشريمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشارك أسامة الشريمي مع فريق السويحلي الليبي في 24 مباراة، نجح في تسجيل 7 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

ويسعي مسؤولي الزمالك لضم أكثر من لاعب في الميركاتو الصيفي، بعدما ضم كل من المهدي سليمان، عمرو ناصر، شيكو بانزا، أحمد شريف.

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الشريمي أسامة الشريمي الزمالك السويحلي الليبي وليد الترهوني
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