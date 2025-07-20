رحيل لاعب الزمالك إلى غزل المحلة

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول عن تطورات موقف مدافع فريق الزمالك أحمد رفاعي من الاستمرار مع النادي بالموسم المقبل 2025/26.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن رفاعي قد توصل لاتفاق مع مسؤولي غزل المحلة للانضمام لصفوف فريق غزل المحلة بعد نهاية تعاقده مع الزمالك بنهاية موسم 2024/25.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللاعب صاحب الـ 22 عامًا سيوقع على عقد مع غزل المحلة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وشارك اللاعب الشاب مع الفريق الأول للزمالك في مباراتين ببطولة الدوري منذ تصعيده للفريق الأول في موسم 2021/22.

وكان فريق غزل المحلة قد تذيّل جدول ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط بالموسم الماضي من الدوري برصيد 23 نقطة.

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