الوكرة القطري يصدم بيراميدز.. ماعلاقة لاعب الأهلي السابق؟

كشف تقرير عن تطورات موقف نادي الوكرة القطري من رحيل المحترف المصري بصفوفه حمدي فتحي لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة العرب القطرية، اليوم الأحد، أن حمدي فتحي قرر مواصلة الامتراف مع الوكرة والالتزام بعقده مع النادي.

وقرر الجهاز الفني لفريق الوكرة، بحسب التقرير ذاته، إلغاء رحيل اللاعب إلى بيراميدز في اللحظات الأخيرة وانضم اللاعب إلى معسكر الفريق الخارجي تحضيراً للموسم المقبل.

وكان فتحي قد تواجد رفقة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ودعها الفريق من دور المجموعات، معارًا من فريق الوكرة القطري.

وشارك فتحي خلال الموسم الماضي رفقة الوكرة القطري، في 28 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل خلالهم أي هدف واكتفى بصناعة هدفين.

يذكر أن عقد اللاعب صاحب 30 عاما، يمتد مع فريق الوكرة القطري حتى يونيو 2027.

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