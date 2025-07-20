هل يكون بديل وسام أبو علي؟.. الأهلي يفاوض مهاجمًا من الدوري القطري



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن دخول مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات أولية مع المهاجم الأردني الدولي يزن النعيمات المحترف بصفوف العربي القطري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي، بحسب تصريحات مصدر مسؤول به لمصراوي اليوم الأحد، قد وافق على رحيل المهاجم الفلسطيني بصفوفه وسام أبو علي لنادي كولومبوس الأمريكي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وذكرت صحيفة العرب القطرية، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن اللاعب الذي فتح الأهلي خط تفاوض معه خلال الفترة الجاية يتواجد رفقة فريقه بمعسكر بدولة إسبانيا تحضيراً لمنافسات الموسم الجديد.

المهاجم صاحب الـ28 عاماً كان قد انضم خلال الانتقالات الصيفية الماضية لنادي العربي قادمًا من صفوف الأهلي القطري.

وشارك اللاعب بقميص فريقه بالموسم الماضي بـ 11 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3 بواقع 706 دقيقة لعب.

مهاجم العربي القطري خاض 50 مباراة بقميص منتخب الأردن سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 11.

اقرأ أيضًا:

الخطيب يسافر إلى ألمانيا وفرنسا.. ما القصة؟

قبل الإعلان عنها.. الزمالك يكشف بالخطأ عن صفقته الجديدة (صور)



