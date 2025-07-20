"يتبقى رحيل أحد ثنائي الفريق".. الزمالك يحسم صفقة جناح فرنسي (خاص)

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر عن توصل مسؤولو الزمالك لاتفاق مبدأي مع الجناح الأيمن الفرنسي المحترف بصفوف لوزيرن السويسري تيدي أوكو.

وذكر مصدر مسؤول بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن ضم اللاعب يتوقف على رحيل أحمد الجفالي أو صلاح مصدق.

اللاعب صاحب الـ 27 عاماً الذي يحمل الجنسية الإيفوارية أيضًا بدأ مسيرته بناشئين نادي لوهافر الفرنسي قبل أن يرحل في موسم 18/19 لفريق رديف ليل ومنه لفريق كريتل و بولون في فرنسا.

وتوقفت مسيرة اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية مليون و200 ألف يورو قرابة 10 أشهر قبل أن يعود مرة أخرى من بوابة الدوري السويسري الذي ارتدى قمصان أندية StadeLO، لوزان ولوزيرن.

تيدي أوكو الذي يرتبط بعقد مع لوزيرن حتى 30 يونيو 2026 خاض الموسم الماضي على سبيل الإعارة لنادي لوزان الذي ارتدى قميصه بـ 42 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7.

يذكر أن الزمالك ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بصورة رسمية 4 صفقات تم الإعلان عنهم: المهدي سليمان، شيكوبانزا، أحمد شريف وعمرو ناصر.

اقرأ أيضًا:

الزمالك ينافس الأفريقي التونسي على موهبة ليبية

"ثنائي جماهيري وثالث استثماري" .. سيف زاهر يكشف تفاصيل صفقة محمد إسماعيل لاعب زد