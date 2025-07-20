كتب ـ محمد الميموني:

كشف الإعلامي سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد، عن تلقي النادي 3 عروض رسمية للحصول على خدمات اللاعب محمد إسماعيل، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سيف زاهر، في تصريحاته الخاصة على قناة "أون تايم سبورت" مساء أمس السبت:"العروض جاءت من ناديين جماهيرية ونادٍ استثماري والعروض الثلاثة متقاربة جدًا من حيث القيمة المالية، ولا يوجد فارق كبير يجعل أحدها يتفوق على الآخر ماديًا"، مشيرًا إلى أن الأندية الثلاث أبدت جدية كبيرة في التفاوض، وهو ما يعكس الاهتمام الواضح بضم اللاعب.

وأكد زاهر، أن الكلمة الأخيرة ستكون لمحمد إسماعيل نفسه، قائلاً:"نحن في زد نحترم رغبة اللاعبين، ولن نقف في طريق أي لاعب إذا ما قرر خوض تجربة جديدة".

ويذكر أن محمد إسماعيل، لاعب نادي زد قد حصل على ثلاث عروض متشابه بالعائد المادي.

وكشف مصدر في تصريحات سابقة لمصراوي أن العروض جاءت من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، مشيرًا إلى أن اللاعب يقترب من الزمالك.